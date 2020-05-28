Собянин сохранит режим ограничений в Москве до появления вакцины от коронавируса

Режим ограничений, введенный в Москве из-за распространения коронавируса, сохранится до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает ТАСС.
27 мая столичный градоначальник объявил об ослаблении с 1 июня ограничений по коронавирусу. Так, москвичам будет разрешено гулять без пропуска, но с соблюдением новых правил.
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