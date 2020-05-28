Названо условие открытия парикмахерских в Москве

Московские парикмахерские смогут возобновить работу в случае соблюдения горожанами действующих ограничений и улучшения статистики по коронавирусу. Условие открытия парикмахерских назвал замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. Его цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на эфир Первого канала.

«[Если] мы не получим роста выявления заболевших, то, соответственно, я думаю, что в ближайшее время, скорее всего, будет и послабление для других отраслей торговли и бытовых услуг», — пояснил он.

По его словам, пока эта сфера услуг остается закрытой из-за того, что во время работы парикмахеры находятся с клиентами в достаточно плотном контакте.

Ранее в четверг врач высшей категории Лариса Алексеева посоветовала при посещении салонов красоты ограничиться услугами стрижки и укладки. Процедуры, связанные с уходом за лицом и наращиванием ресниц, по ее словам, в период пандемии должны быть исключены из-за слишком тесного контакта.

В мае стало известно, что в Белгородской области парикмахер продолжила работать во время пандемии и заразила вирусом более 20 местных жителей.

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