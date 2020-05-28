Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса

Треть россиян (32,8 процента) считает опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц. Об этом свидетельствуют данные исследования дирекции по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики, содержание приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

При этом 23,2 процента участников опроса отказались верить в существование эпидемии, а еще 9,6 процента считают опасность преувеличенной. По данным на конец мая, четверть опрошенных (25,6 процентов) полагают, что пик еще впереди, а 16,3 процента уверены в пройденном пике.

Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает. Из тех, кто не верит в эпидемию, 43 процента навещает родственников и больше половины (54 процента) выходит на прогулку. Три четверти (74,22 процента) респондентов из числа скептиков убеждены, что в введении режима самоизоляции не было необходимости.

Лишь 18 процентов из тех, кто признает существование эпидемии, навещает своих родственников. Менее 12 процентов опрошенных видятся с друзьями. При этом только 10 процентов считают, что в введении режима самоизоляции не было необходимости.

В конце апреля около 60 процентов россиян поддержали введение жестких ограничительных мер в борьбе с коронавирусной инфекцией. При этом каждый четвертый россиянин (25 процентов) спрогнозировал ослабление мер по борьбе с коронавирусом в течение июня.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!