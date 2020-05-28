Кремль отреагировал на данные об отказе россиян верить в коронавирус

Коронавирус — «штука реальная», сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, реагируя на данные о том, что россияне отказались верить в эпидемию коронавируса. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 28 мая.

«Скорее, наверное, это нежелание внимательно почитать, посмотреть и просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеют и как они болеют», — сказал он.

Ранее в четверг были опубликованы данные исследования дирекции по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики, согласно которым треть россиян (32,8 процента) считает опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц. 23,2 процента участников опроса отказались верить в существование эпидемии.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 379 051 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 8,3 тысячи человек. С начала пандемии умерли 4142 пациента.

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