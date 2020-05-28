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Россиянам объяснили правила безопасного посещения парикмахерской при эпидемии

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Фото: Charles Platiau / Reuters

При посещении парикмахерских необходимо соблюдать несколько правил безопасности, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом. Это в интервью телеканалу «Звезда» объяснила врач высшей категории Лариса Алексеева.

Она рекомендовала ограничиться услугами стрижки и укладки. Процедуры, связанные с уходом за лицом и наращиванием ресниц, в период эпидемии должны быть исключены. «Контакт очень близкий, и, если парикмахер болеет, вы тоже можете заразиться», — пояснила медик.

Алексеева добавила, что работник салона и клиент обязаны носить маски и соблюдать все необходимые ограничения.

Ранее в мае в Белгородской области парикмахер продолжила работать во время пандемии и заразила вирусом 23 человека.

По данным онлайн-сервиса YouDo.com, самыми популярными услугами у россиян на самоизоляции стали курьерская доставка, репетиторские курсы, стрижка, ногтевой сервис, прием у психолога.

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