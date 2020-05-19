Названы любимые услуги россиян на самоизоляции

Россияне назвали свои любимые услуги во время самоизоляции. Об этом пишет RT со ссылкой на данные онлайн-сервиса YouDo.com.

Так, россияне стали больше обращаться к услугам курьеров, репетиторов, парикмахеров, мастеров по маникюру и психологов. На 50 процентов чаще пользователи заказывали доставку, на 42 процента вырос спрос на парикмахеров, мастеров по маникюру и педикюру, фитнес-тренеров, психологов. С репетиторами россияне стали заниматься чаще на 30 процентов.

При этом спрос на некоторых специалистов значительно упал. В частности, на 44 процента реже россияне стали обращаться к фотографам и видеографам, на 30 процентов снизился спрос на клинеров, помощников по хозяйству, на 25 процентов — на мастеров по крупному ремонту и строительству.

Более того, в период самоизоляции россияне стали чаще предлагать свои услуги в качестве курьеров и веб-разработчиков. Их прирост составил по 74 процента. Также на 66 процентов стало больше предложений специалистов в области работы с текстом, расшифровки аудио, рекламы и продвижения в интернете. В категории «Компьютерная помощь» рост составил 63 процента, а число заявок на предоставление услуг репетиторов и преподавателей выросло на 62 процента.

В то же время россияне стали меньше предлагать свои услуги в организации мероприятий и промоакций, а также в крупном ремонте. Исполнителей в этих сферах стало на 24 и 33 процентов меньше соответственно.

Ранее были названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса. Как считает старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов, ими являются рабочие места в отрасли робототехники и освоения космоса.

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