Определены любимые ночные занятия россиян в интернете в период самоизоляции

Ночной интернет-трафик вырос в России до 40 процентов в апреле по сравнению с периодом до ввода режима самоизоляции. Об этом «Известиям» рассказали опрошенные представители операторов сотовой связи.

Больше всего рост интернет-потребления заметен в ночное время в соцсетях и мессенджерах (в два раза), в онлайн-кинотеатрах и видеосервисах (на 55 процентов) на сайте интернет-магазинов (на 35 процентов), рассказали в МТС. Также россияне стали проводить больше времени на рабочих ресурсах — на 27 процентов увеличился трафик в сегменте доступа к удаленным рабочим столам, планировщикам и другим бизнес-приложениям.

Отмечается, что объем трафика в сервисах для взрослых, как в фиксированных, так и в мобильных сетях, в ночное время остался на уровне обычных будних дней и претерпел незначительные изменения.

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») заметили увеличение ночного трафика на 24 процента в выходные и на 13 процентов в будни. Наиболее популярными сервисами, по оценке представителей компании, стали соцсети, в частности Instagram и Facebook.

«Рост ночного трафика связан с изменениями в организации жизни в семье: в ночные часы, когда не надо отвлекаться на уход за детьми и домом, можно сосредоточиться на работе или насладиться любимым фильмом», — заключил старший вице-президент ZTE в России Тигран Погосян.

Россия находится на 5-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 198 676 человек. За весь период выявлено 1,8 тысячи случаев смерти пациентов с коронавирусом, свыше 31 тысячи человек выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!