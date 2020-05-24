У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы

В больницы США поступили шестеро молодых людей с загадочным воспалительным синдромом, вероятно связанным с заражением коронавирусом. Об этом сообщает The Sun.

Симптомы, которые обнаружили у пациентов, очень похожи на те, что появляются при синдроме Кавасаки.

Ранее в Европе и США у детей выявили схожий синдром, который может быть вызван вирусом.

В американском штате Нью-Йорк почти у ста детей выявили похожий на болезнь Кавасаки воспалительный синдром, предположительно связанный с коронавирусом. Часть пациентов вскоре скончалась.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что он обеспокоен появившихся в СМИ разных стран сообщениями о выявленном у детей загадочном синдроме, и призвал врачей обратить внимание на эту проблему.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



