Врач оценила будущее вакцины от коронавируса для детей в России

Будут ли российских детей в будущем прививать от коронавируса, станет понятно после окончания эпидемии. Такую оценку в интервью РИА Новости дала главный внештатный специалист по первичной медпомощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.

По ее словам, в зависимости от ситуации после пандемии эпидемиологи и иммунологи решат, кому необходима вакцинация. При этом ее применение будет регламентировано рекомендациями Минздрава и Роспотребнадзора. «Применять вакцину, в том числе для вакцинации детей, мы сможем только после того, как будет доказана ее безопасность и эффективность», — ответила врач на вопрос о возможной обязательной вакцинации детей.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предупредила россиян, что отказ от прививок может негативно отразиться на достижениях в борьбе с болезнями, которые удалось подавить благодаря вакцинам.

Отечественный препарат для вакцинации от нового вируса пройдет клиническое испытание на добровольцах-военнослужащих. Ранее она была проверена на безопасность, токсичность, иммуногенность и защитную эффективность, прошла тестирование на хомяках и обезьянах.

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