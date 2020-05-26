Раскрыта опасность медицинских масок для детей

Ношение медицинских масок детьми в возрасте до двух лет может быть опасно для их здоровья. Такое свойство защитного средства раскрыли в Японской ассоциации педиатров, соответствующее сообщение опубликовано на сайте организации.

Эксперты объяснили, что у маленьких детей узкие дыхательные пути, поэтому ношение масок может затруднить дыхание и привести к удушью. Кроме того, маски также повышают риск теплового удара у детей в жаркую погоду и увеличивают нагрузку на сердце.

Врачи напомнили, что серьезных случаев заражения коронавирусом среди детей зафиксировано мало, большинство из них заразились от членов семьи.

Ранее заведующий педиатрическим отделением иерусалимской больницы «Хадасса», врач-иммунолог Яков Беркун заявил, что заболевание COVID-19 у детей проходит намного легче, чем у взрослых, из-за особенностей детского иммунитета. По его словам, врожденная иммунная система ребенка эффективна, но недостаточно развита. Также у детей меньше рецепторов, через которые вирус попадает в клетки.

В Японии, по последним данным, выявлено 16 581 случаев заражения коронавирусом, излечились 13 612 человек, умерли 830 пациентов.

Всего в мире общее число заразившихся коронавирусом приблизилось к 5,5 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран.

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