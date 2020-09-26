Названо условие для выработки пожизненного иммунитета к коронавирусу

Директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов назвал условие, благодаря которому возможно выработать пожизненный иммунитет к коронавирусу. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщает РИА Новости.

Он предположил, что если пациент переболел COVID-19 в тяжелой форме и его иммунная система имеет определенные особенности, то организм переболевшего может выработать антитела к инфекции на всю жизнь.

Ранее стал известен срок действия вакцины от коронавируса, созданной в научном центре «Вектор». По словам Максютова, повторная прививка российским препаратом потребуется только через три года.

При этом 16 сентября директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев предрек россиянам ежегодную вакцинацию от коронавируса. Он пояснил, что инфекция имеет все признаки сезонности. В частности, если от гриппа прививаются ежегодно, то, скорее всего, с COVID-19 будут бороться таким же способом.

Первый препарат под названием «Спутник V» создали в центре имени Гамалеи и запустили в производство 15 августа. Им будут привиты врачи и граждане из групп риска. Массовая вакцинация россиян начнется в начале 2021 года.