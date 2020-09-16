В России предрекли ежегодную вакцинацию от коронавируса

Вакцинация от коронавируса может стать такой же регулярной необходимостью, как иммунизация против гриппа, поскольку инфекция имеет все признаки сезонности. Об этом ТАСС рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев.

По его словам, сезонность других коронавирусов — с ноября по апрель. «С большой вероятностью похожая сезонность будет и у нового коронавируса. Предполагаемый сезон коронавируса в целом будет совпадать с сезоном гриппа, но в разных странах, климатических условиях возможны нюансы», — пояснил специалист. Вакцинацию населения от гриппа проводят ежегодно.

Основным вопросом к настоящему моменту остается срок сохранения иммунитета после прививки от коронавируса. Он предположил, что первые выводы об остановке циркуляции вируса из-за иммунизации можно будет сделать не раньше чем через полтора года.

В России за последние сутки выявили 5529 случаев заражения коронавирусом. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 073 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период в России зафиксировано 18 785 летальных исходов.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Первыми вакцинацию пройдут врачи. Прививки уже сделали ряд государственных чиновников. Отечественным препаратом заинтересовались более 50 стран.