Российский врач рассказал об опасности новых штаммов коронавируса

Новые штаммы коронавируса стали опаснее для детей, рассказал заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Суслов в интервью Nation News.

«Если раньше детей не поражало, то сейчас — наоборот, и, скорее всего, это связано с изменением штамма вируса. Все больше детских случаев, хотя на общей статистике больше пожилых», — заявил он.

По словам врача, COVID-19 болеют не все дети, а в основном те, у кого в той или иной степени проявлен иммунодефицит. Ослабленное состояние иммунитета может привести к развитию любого заболевания, констатировал Суслов.

Ранее стало известно, что в России за первую половину 2020 года было зарегистрировано 47 712 случаев заражения коронавирусом у детей. По данным Роспотребнадзора, у 32 процентов несовершеннолетних заболевание протекало бессимптомно, а у 49,9 процента — в легкой форме. В то же время тяжелая форма заболевания была зафиксирована у 0,2 процента детей.