В России рассказали об антителах к коронавирусу в грудном молоке

Переболевшие COVID-19 женщины могут передавать детям антитела к коронавирусу с грудным молоком, однако после прекращения грудного вскармливания они разрушаются. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает ТАСС.

После этого ребенок становится беззащитным перед инфекцией. В связи этим эксперт порекомендовал во все подъемы эпидемий максимально долго сохранять грудное вскармливание.

Горелов напомнил, что грудное молоко защищает и от большинства других инфекций, однако все зависит от концентрации антител. Этот показатель у всех людей разный и связан с тяжестью течения болезни — так, у бессимптомных носителей антител вырабатывается небольшое количество, и иммунитет может не сформироваться.

Специалист добавил, что случаи передачи коронавирусной инфекции от матери к плоду через плаценту еще не зафиксированы, но заражение может влиять на течение беременности. Инфицирование возможно после рождения ребенка, если заболевшая мать не соблюдает масочный режим и гигиенические требования. «Если женщина в стационаре находится в остром периоде [течения инфекции], можно давать только сцеженное молоко, а если у нее легкая форма, то она может кормить грудью, но соблюдая требования гигиены», — заключил он.

В июле в грудном молоке матерей, переболевших коронавирусом, были обнаружены антитела к заболеванию. В молоке кормящих матерей содержатся специализированные антитела, которые могут выживать в пищеварительном тракте после обработки их желудочным соком. Ученые считают, что именно эти антитела защищают младенцев от коронавируса.