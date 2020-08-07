Россиянам назвали противопоказания к вакцине от коронавируса

Противопоказаниями к вакцинации от коронавируса являются температура и аллергическая реакция. Их россиянам назвал профессор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Профессор посоветовал пациентам заранее сообщать врачам, что у них может быть аллергическая реакция. Скорее всего, им стоит воздержаться от прививки.

В остальных случаях можно делать вакцину от коронавируса, в том числе и пожилым людям, добавил Альтштейн.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что частицы коронавируса в вакцине не могут навредить организму, потому что они не живые и не могут размножаться. При этом они могут вызывать у пациента дискомфорт, так как из-за них иммунная система начинает активнее работать. Из-за этого также может подняться температура, но проблема снимается таблеткой парацетамола, уточнил Гинцбург.

Как сообщил заместитель главы Минздрава Олег Гриднев, вакцина, разработанная центром имени Гамалеи будет зарегистрирована к 12 августа. По его словам, первыми ее получат наиболее уязвимые группы — медики и пожилые люди.