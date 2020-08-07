Раскрыт принцип действия российской вакцины от коронавируса

Частицы коронавируса в вакцине от коронавируса не могут навредить организму, так как они не являются живыми. Принцип действия препарата раскрыл директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости в пятницу, 7 августа.

«Данные частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, сделаны на аденовирусе. (...) Эти частицы размножаться не могут. Поэтому опасаться, что они что-то плохое могут сделать в нашем организме, — просто-таки для этого нет предпосылок», — сказал он.

По его словам, частицы могут вызвать у человека дискомфорт, так как провоцируют иммунную систему работать активней. В частности, у некоторых людей может подняться температура, пояснил он. Гинцбург рассказал, что у ряда добровольцев, которые участвовали в клинических испытаниях, температура поднималась до 38 градусов, однако проблема «снимается таблеткой парацетамола».

Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, прошли в июне. В ходе исследования была подтверждена безопасность препарата. Планируется, что первыми вакцинацию пройдут наиболее уязвимые группы — медицинские работники и пожилые люди. Ожидается, что первая российская вакцина будет зарегистрирована к 12 августа.