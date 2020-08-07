Минздрав ответил на сообщения о вакцинации чиновников от коронавируса

Минздрав России ответил на сообщения о том, что якобы некоторым московским чиновникам и врачам предложили привиться вакциной от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 7 августа.

В министерстве заверили, что вакцинация населения начнется только после выдачи препарату регистрационного удостоверения.

«Это же правило относится и к добровольной вакцинации в рамках третьей фазы клинических исследований», — заявили в пресс-службе Минздрава.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что ознакомилось с текстом одного из таких приглашений, где отмечается, что вакцина прошла клинические испытания и доказала свою безопасность. Источник в столичной мэрии рассказал, что такие приглашения получили его коллеги.

Ранее Bloomberg писал, что некоторые российские госслужащие, политики и топ-менеджеры еще в апреле смогли получить доступ к отечественной вакцине. В Минздраве эти сообщения опровергли.

3 августа глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что регистрация первой вакцины от коронавируса в России ожидается в течение десяти дней. Первыми получателями вакцины станут наиболее уязвимые группы — медицинские работники и пожилые люди.