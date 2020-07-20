Минздрав прокомментировал данные о раннем доступе элиты к вакцине от COVID-19

Отечественная вакцина от коронавируса еще не доступна гражданам, а в рамках клинических исследований ее применение невозможно. Так в Минздраве прокомментировали «Интерфаксу» публикацию Bloomberg о доступе российской элиты этой весной к экспериментальной прививке.

По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, сейчас идут клинические испытания двух форм препарата, созданного специалистами Минобороны и исследовательского центра имени Гамалеи. Он отметил, что прививку получили только добровольцы, официально участвующие в тестировании.

«После завершения испытаний будет решаться вопрос ее государственной регистрации. В настоящий момент вакцина в гражданский оборот не выпущена», — добавил чиновник.

В центре имени Гамалеи сообщили, что им не известно, делали ли прививки бизнесменам и политикам. В Сеченовском университете назвали эту информацию спекуляцией и слухами.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало, что некоторые российские госслужащие, политики и топ-менеджеры еще в апреле смогли получить доступ к отечественной вакцине, которая на тот момент находилась на стадии доклинических испытаний и официально не испытывалась на людях.