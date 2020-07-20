Создатели вакцины от COVID-19 ответили на данные о доступе к ней элиты в России

Создателям отечественной вакцины от COVID-19 не известно, имели ли представители российской политической и бизнес-элиты доступ к экспериментальному препарату уже в апреле. Так в Сеченовском университете и Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи «Интерфаксу» ответили на данные, опубликованные в Bloomberg.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ему не известно, делали ли прививки бизнесменам и политикам. «Ничего не знаю про крупных [бизнесменов], и про мелких тоже», — сказал он, предложив журналистам обратиться за комментариями в Минздрав.

Директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов назвал публикацию Bloomberg спекуляцией. «Еще не были проведены доклинические исследования, это слухи», — уточнил собеседник агентства.