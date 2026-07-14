Названы главные причины мужского бесплодия

Врач-уролог, сексолог, андролог Екатерина Макарова заявила, что в России и в мире растет число людей, которые не могут зачать ребенка. Главные причины мужского бесплодия она назвала в своем канале в Telegram.

По словам уролога, более чем в 40 процентах случаев мужское бесплодие связано с варикоцеле, однако многие пациенты откладывают операцию на 10–15 лет, что приводит к необратимому нарушению репродуктивной функции. «Мужской и женский факторы делят вину поровну — 50 на 50, так что традиция кивать в сторону жены закрыта официально», — подчеркнула врач.

Макарова также отметила, что на качество спермы негативно влияют анаболические стероиды, алкоголь и курение. Кроме того, показатели спермограммы могут ухудшаться из-за психологических факторов. Врач пояснила, что постоянный стресс, тревога из-за диагноза, а также ситуации, когда вся интимная жизнь сводится к попыткам зачатия в дни овуляции, могут снижать мужскую фертильность.

Доктор подчеркнула, что бесплодие требует комплексного подхода, поскольку на вероятность зачатия влияют не только физиологические причины, но и психологическое состояние пары. Поэтому обследование и лечение, по ее мнению, должны учитывать все эти факторы одновременно.

Ранее уролог-андролог, доктор медицинских наук Ника Ахвледиани заявил, что слишком долгая эрекция может быть опасна для здоровья. Он призвал обратиться за медицинской помощью, если эрекция не проходит самостоятельно более четырех часов.