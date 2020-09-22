В России разрешили испытания еще одной вакцины от коронавируса

Минздрав России разрешил клинические испытания еще одной вакцины против коронавирусной инфекции, сообщает РБК со ссылкой на Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.

В цельновирионной инактивированной вакцине используются либо ослабленные вирусы, неспособные вызвать инфекционные заболевания, либо убитые, то есть инактивированные.

Испытания нового препарата будут проходить в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске и начнутся в ближайшее время. В них могут принять участие более трех тысяч добровольцев. В центре указали, что это будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения и международных регуляторов.

После вакцинации добровольцев изолируют в стационаре на 16 дней. Клинические исследования планируется завершить в ноябре текущего года.

Ранее Всемирная организация здравоохранения поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Представитель международной организации Ханс Клюге выразил признательность министру здравоохранения России Михаилу Мурашко за поэтапные шаги по разработке вакцины и добавил, что она безопасна и эффективна. Он подчеркнул, что Москва помогла ему лично оказать поддержку странам Центральной Азии. Помимо этого, российское правительство уделило большое внимание вопросам оказания поддержки работникам здравоохранения и уязвимым группам населения.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, произведенной в России. Препарат назвали «Спутник V». Его производство запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян. Параллельно с пострегистрационными испытаниями этого препарата также ведутся клинические исследования другой российской вакцины, разработанной центром «Вектор».