Китай и Россию обвинили в краже разработок вакцины от коронавируса

Китайских и российских хакеров снова обвинили в краже разработок вакцины от коронавируса из Испании. Об этом пишет El Pais со ссылкой на неназванные источники.

Отмечается, что директор Национального разведывательного центра королевства Пас Эстебан предупредила о росте хакерских атак, который наблюдался после введения карантинных мер. В частности, участились атаки против «чувствительных секторов»: здравоохранения и фармацевтики.

Источники El Pais утверждают, что чаще всего кибератаки на исследовательские центры Испании совершали из Китая. Там якобы хотят украсть разработки вакцины от коронавирусной инфекции. В то же время три испанских центра, которые ведут работу над препаратом, не располагают сведениями о кибератаках.

В конце июля представители Госдепартамента США утверждали, что Китай спонсирует хакеров, которые пытались получить данные о вакцине против COVID-19, разработанной, в частности, компанией Moderna. Из-за этого 22 июля США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. В качестве ответа Китай потребовал закрыть консульство США в Чэнду.

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