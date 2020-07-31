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Китай отреагировал на обвинения США в хакерских атаках

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Фото: Globallookpress.com

Обвинения Китая в хакерских атаках, прозвучавшие со стороны США, безосновательны. Об этом заявил представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, его слова цитирует телеканал CGTN.

«Мы призываем американское правительство и граждан прекратить практиковаться в грязных и оскорбительных слухах», — отметил он. По словам Ван Вэньбиня, Вашингтон не предоставил никаких доказательств кибератак. Кроме того, Пекин не нуждается в краже технологий — и, напротив, нередко становится жертвой хакеров иностранных государств, которые пытаются украсть китайские технологии.

Так представитель Пекина отреагировал на обвинения Госдепа. В ведомстве утверждали, что Китай спонсирует хакеров, которые пытались получить данные о вакцине против COVID-19, разработанной, в частности, компанией Moderna. Обвинения в шпионаже были предъявлены двум гражданам КНР.

22 июля США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Это решение объяснили необходимостью защитить американскую интеллектуальную собственность.

В Пекине назвали принятое решение политической ошибкой. Также в качестве ответа Китай потребовал закрыть консульство США в Чэнду.

Отношения Китая и США в последнее время остаются напряженными — страны ведут торговую войну. Кроме того, серьезные проблемы в отношениях возникают из-за разногласий в связи с эпидемией коронавируса и статусом Гонконга. В частности, 8 июля в Вашингтоне назвали аннексией вступивший в силу закон «О национальной безопасности». Китай же называет происходящее внутренним делом.

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