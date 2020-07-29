США допустили экспорт вакцины от коронавируса

Президент США Дональд Трамп допустил возможность экспорта американской вакцины от коронавируса в другие страны. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Возможно, мы будем снабжать большим количеством вакцины другие части мира, как делаем это с аппаратами искусственной вентиляции легких», — заявил Трамп.

Ранее в США началось массовое тестирование вакцины от коронавируса. Американская биотехнологическая компания Moderna заявила о том, что приступила к третьей фазе клинических испытаний препарата.

Правительство США выделило почти полмиллиарда долларов на создание данной вакцины. Препарат одним из первых стали тестировать на людях в крупных масштабах.