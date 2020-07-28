В США началось массовое тестирование вакцины от коронавируса. Об этом сообщает компания-производитель средства на своем официальном сайте.

Американская биотехнологическая компания Moderna заявила о том, что приступила к третьей фазе клинических испытаний препарата. Представители фирмы рассказали, что дозы вакцины начали вводить участникам исследования. Отмечается, что в испытаниях принимают участие 30 тысяч добровольцев. Часть из них получит вакцину, а часть — препарат-плацебо.

Правительство США выделило почти полмиллиарда долларов на создание данной вакцины. Препарат одним из первых стали тестировать на людях в крупных масштабах.

Ранее власти США заявили о том, что фармацевтическая компания Pfizer получит почти два миллиарда долларов на производство вакцины от коронавируса. Администрация президента Дональда Трампа заплатит компании 1,95 миллиарда долларов за изготовление и распространение 100 миллионов доз вакцины из программы вакцинации BNT162, если она получит одобрение Управления по контролю качества продуктов и лекарств США.