США заказали вакцину от коронавируса почти на два миллиарда долларов

Фармацевтическая компания Pfizer получит почти два миллиарда долларов на производство вакцины от коронавируса. Об этом пишет Fox News со ссылкой на заявление правительства США в среду, 22 июля.

Администрация президента Дональда Трампа заплатит компании 1,95 миллиарда долларов за изготовление и распространение 100 миллионов доз вакцины из программы вакцинации BNT162, если она получит одобрение Управления по контролю качества продуктов и лекарств США.

Вакцина разрабатывается Pfizer и ее немецким биотехнологическим партнером BioNTech. Контракт является частью Operation Warp Speed («Операция сверхзвуковая скорость»), плана правительства США по быстрому наращиванию темпов разработки и производства вакцин для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«С помощью Operation Warp Speed мы собираем портфель вакцин, чтобы увеличить вероятность того, что американцы получат по крайней мере одну безопасную и эффективную вакцину уже в конце этого года», — заявил секретарь Министерства здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар (Alex Azar). «В зависимости от успеха в клинических испытаниях, сегодняшнее соглашение посодействует распространению приблизительно 100 миллионов доз вакцины, разрабатываемой Pfizer и BioNTech», — добавил он.

Согласно заявлению министерства, соглашение также позволяет американскому правительству приобрести дополнительные 500 миллионов доз.

Ранее сообщалось, что испытания британской вакцины против коронавируса оказались успешными. Предварительные клинические испытания препарата показали, что он безопасен, вызывает мало побочных эффектов и помогает выработать стойкий иммунный ответ.