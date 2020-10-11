Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

Рост заболеваемости COVID-19 в России может достичь пика через неделю и выйти на плато. Об этом РИА Новости заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Я думаю, что еще неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться», — отметил он. По прогнозу специалиста, заболеваемость начнет снижаться, если противоэпидемические меры будут соблюдаться.

По мнению вирусолога, число заболевших будет расти до определенного уровня, а потом начнет спадать при соблюдении мер. «Если они не будут помогать, они будут ужесточаться», — подчеркнул Альтштейн.

Ранее Анатолий Альтштейн заявил, что максимальный суточный прирост заболевших COVID-19 в России составит 15-17 тысяч человек. Вирусолог напомнил, что осенне-зимний период благоприятен для инфекций.

10 октября в России зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом — 12 846 новых случаев. За день до этого было выявлено 12 126 новых инфицированных. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 285 084 случая коронавируса в 85 регионах, 22 454 человека умерли.