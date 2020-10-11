Эффективность вакцин от COVID-19 в форме ингаляторов оценили

Ученые из Великобритании, США и Гонконга занялись разработкой ингаляционных вакцин от коронавируса, сообщает Bloomberg.

По мнению исследователей, такие вакцины могут стать куда более эффективными, чем препараты, которые вводятся с помощью инъекций. Ученые рассчитывают, что их разработка станет «превосходным иммунным ответом». Отмечается, что ингаляционные вакцины от COVID-19 непосредственно нацелены на клетки дыхательных путей, в которые вторгается вирус.

Главная особенность вакцин в форме ингаляторов будет заключаться в предотвращении роста патогена в носу, откуда он может распространиться на остальные части тела и других людей.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, произведенной в России. Препарат, разработанный центром имени Гамалеи и Минобороны, назвали «Спутник V». Его производство запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса запустят в 2021 году.