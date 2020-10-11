Разработчик российской вакцины сравнил реакцию на нее у мужчин и женщин

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сравнил реакцию на вакцину от коронавируса у мужчин и женщин. Об этом он рассказал РИА Новости.

Отвечая на вопрос о разнице в реакциях, ученый заверил, что в настоящее время отличий в состоянии после вакцинации у мужчин и женщин не выявлено. Какие-либо реакции на прививку от коронавирусной инфекции у всех добровольцев проявляются одинаково. «Может быть, когда 40 тысяч [человек] провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что не удалось заметить», — пояснил он.

Ранее Гинцбург заявил, что отказаться от ношения медицинской маски в общественных местах можно только спустя 21-дневный срок после прививки от коронавируса. При этом важно понять, в какой группе испытуемых был вакцинированный пациент: в опытной группе или в группе плацебо. Такж важно узнать уровень антител в крови.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, произведенной в России. Препарат, разработанный центром имени Гамалеи и Минобороны, назвали «Спутник V». Его производство запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса запустят в 2021 году.