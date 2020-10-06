Определена категория не нуждающихся в вакцине от коронавируса россиян

Россияне, в организме которых уже есть антитела IgG к коронавирусу нового типа, не нуждаются в вакцине от COVID-19. Такую категорию людей назвала профессор кафедры лабораторной медицины и генетики института медицинского исследовательского центра имени Алмазова, доктор биологических наук Ольга Калинина, передает ТАСС во вторник, 6 октября.

«У нас в популяции циркулирует порядка семи возбудителей различных, относящихся к разным подсемействам — если у пациента есть IgG к SARS-CoV-2, тогда вакцинация против COVID-19 не рекомендуется, у вас уже есть защитные антитела», — пояснила Калинина. Она подчеркнула, что антитела к коронавирусу сохраняются достаточно долго после перенесенного заболевания.

При этом заведующий молекулярной вирусологии НИИ гриппа имени Смородинцева Андрей Комиссаров уточнил, что не все иммуноглобулины класса G, о которых говорит Калинина, способны нейтрализовать вирус. Соответственно, по его словам, «не все вакцины <...> нацелены на создание антительного ответа, есть вакцины, в которых целью их разработчиков являлось создание устойчивого Т-клеточного ответа против коронавирусной инфекции».

Ранее эксперты назвали число россиян, которые готовы сделать прививку от коронавируса. Согласно полученным данным, 23 процента жителей страны в целом согласны поставить российскую вакцину. В то же время 73 процента заявили, что пока не готовы к этому шагу. Четыре процента при этом заявили, что переболели вирусом и у них нет необходимости делать прививку.