Глава Минздрава рассказал о результатах исследований вакцины «Спутник V»

Результаты пострегистрационных исследований вакцины против коронавируса «Спутник V» обнадеживающие. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

Мурашко уточнил, что работа развивается по утвержденному графику в штатном режиме. Российские специалисты проводят исследования совместно с коллегами из Белоруссии, которая первой получила российский препарат. Испытания вакцины белорусскими добровольцами начались 1 октября.

Глава Минздрава добавил, что тестовые партии вакцины поставили во все регионы России для отработки логистики.

30 сентября сообщалось, что первые шесть участников исследования вакцины «Спутник V» получили второй компонент препарата, который нужен для усиления иммунного обмена, полученного при первой прививке.

«Спутник V» — первая российская вакцина от коронавируса, ее запустили в производство 15 августа. Первыми прививку получат граждане из группы риска и врачи, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году. По словам Мурашко, в рамках пострегистрационных исследований более 5,5 тысячи человек сделали прививки отечественным препаратом в московских клиниках.