Первого белорусского добровольца привили российской вакциной от COVID-19

В Белоруссии первому добровольцу ввели российскую вакцину «Спутник V» от COVID-19. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Добровольцы в Белоруссии начали получать прививки 1 октября. Исследования проходят в восьми поликлиниках Минска и Витебска. Россия профинансирует испытание с участием 100 человек.

В сентябре президент Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за то, что Белоруссия — первая страна, в которую поступил препарат «Спутник V».

Вакцину «Спутник V» разработал центр имени Гамалеи, ее запустили в производство 15 августа. Среди россиян первыми препарат получат врачи и граждане из групп риска, массовая вакцинация граждан начнется в 2021 году. 30 сентября в России завершились испытания второй вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», произведенной центром «Вектор». В тот же день стало известно, что препарат запатентовали.