Российскую вакцину от коронавируса запатентовали

Российскую вакцину от коронавируса, разработанную центром «Вектор», запатентовали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент в среду, 30 сентября.

«Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса», — уточнил собеседник агентства.

Ранее 30 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России завершились клинические исследования вакцины центра «Вектор». Она добавила, что вакцинация будет добровольной, но уточнила, что если ситуация связана с профессиональными рисками, прививка «может быть необходима».

Препарат центра «Вектор», получивший название «ЭпиВакКорона», стал второй российской вакциной от коронавируса. Первая была разработана центром имени Гамалеи, ее запустили в производство 15 августа. Препарат назвали «Спутник V». Первыми прививку получат врачи и граждане из групп риска, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году. По словам Мурашко, более 5,5 тысячи человек сделали прививки от коронавируса в московских клиниках в рамках пострегистрационных исследований препарата.