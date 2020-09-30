Россиянам назвали условия вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса будет добровольной, но если ситуация будет связана с профессиональными рисками, прививка может быть необходима. Такие условия назвала глава Роспотребназдора Анна Попова в интервью телеканалу НТВ.

Попова объяснила, что в России есть базовый принцип, согласно которому вакцинация взрослым проводится добровольно, а детям — с согласия родителей. Обязательные условия вызваны профессиональными рисками, но это все равно «вариант добровольности — или ты занимаешься этой профессией и от этого прививаешься, или ты просто не приходишь на это рабочее место», заявила она. В пример Попова привела сотрудников центра «Вектор», которые прививаются от разных инфекций, с которыми работают в заразной зоне.

Ранее 30 сентября стало известно, что в России завершились испытания второй вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которую разрабатывает центр «Вектор». 29 сентября глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что второй отечественный препарат может быть зарегистрирован через три недели, это планируется сделать до 15 октября. Как заявлял генеральный директор центра Вектор Ринат Максютов, в гражданский оборот планируется выпустить два варианта вакцины.

Первую российскую вакцину разработал центр имени Гамалеи, ее назвали «Спутник V». Препарат был запущен в производство 15 августа, первыми прививку получат врачи и граждане из групп риска, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году.