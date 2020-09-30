Первые добровольцы получили второй компонент вакцины «Спутник V»

Первые шесть участников исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» получили второй компонент препарата. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводятся в Telegram-канале опертштаба столицы.

«"Спутник V" является двухкомпонентной вакциной, и вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного в результате первого введения», — пояснила Ракова. Она также уточнила, что за день планируется привить около 20 человек. По итогам вакцинации первым компонентом препарата более 5,7 тысячи человек чувствуют себя хорошо.

Второй этап вакцинации начался в столичных поликлиниках №2, 62 и 220, а также на базе поликлинического отделения городской клинической больницы имени Кончаловского. Между введением первого и второго компонента вакцины должен пройти 21 день.

Первая российская вакцина от коронавируса была разработана центром имени Гамалеи, ее запустили в производство 15 августа. Препарат назвали «Спутник V». Первыми прививку получат врачи и граждане из групп риска, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году. По словам Мурашко, более 5,5 тысячи человек сделали прививки от коронавируса в московских клиниках в рамках пострегистрационных исследований препарата.