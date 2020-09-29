Названы сроки регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Вакцина центра «Вектор» от коронавируса может быть зарегистрирована через три недели. Сроки назвал глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает ТАСС во вторник, 29 сентября.

«Они документы уже сдали, сейчас клинические исследования. Они заканчивают оформление и сдают препарат на фармакологическую экспертизу», — сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

Мурашко также рассказал, что более 5,5 тысячи человек уже сделали прививки от коронавируса в московских клиниках в рамках пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V», которая была зарегистрирована 11 августа.

«Все идет штатно», — подчеркнул он.

Первый отечественный препарат для вакцинации от COVID-19, разработанного в центре имени Гамалеи, запустили в производство 15 августа. Сначала прививку получат медики и граждане из групп риска. Массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году. Разработанная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» проходит испытания. Испытать препарат в качестве добровольцев планируют депутаты Госдумы.