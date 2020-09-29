Невозможность ускорить вакцинацию от коронавируса в России объяснили

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил невозможность ускорить вакцинацию от коронавируса в России. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил Гинцбург, предложение ускорить вакцинацию в стране правильное. «Но пока это нельзя сделать, так как пропускная способность ограничена», — пояснил он. При этом он подчеркнул, что аргументы в пользу переноса вакцинации на более поздний период отсутствуют.

Специалист подчеркнул, что на данный момент в Москве вакцинируют до 600 человек в сутки. Всего привиться от коронавируса успели более пяти тысяч человек.

В настоящий момент в России существуют две вакцины от коронавируса. Первый отечественный препарат для вакцинации от COVID-19 под названием «Спутник V» создали в центре имени Гамалеи и запустили в производство 15 августа. Сначала прививку получат медики и граждане из групп риска. Массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году. Первую партию препарата планируется выпустить в ноябре.