Названо число привитых от коронавируса москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал число горожан, которые добровольно сделали прививку от коронавируса, передает ТАСС.

«Прививку от коронавируса сделали уже более 3 тысяч добровольцев. Проблем нет ни у одного. Люди чувствуют себя хорошо», — указал Собянин и добавил, что и сам привился от COVID-19. По его словам, в будущем объемы вакцинации будут увеличивать.

Также Собянин подчеркнул, что прививаться необходимо, если человек не хочет заболеть. «Эти разговоры "прививаться — не прививаться", они в другой логике находятся, потому что у нас два варианта: либо мы привьемся, либо можем находиться в постоянном риске заболеть», — пояснил он.

Кроме того, городские власти решили досрочно начать отопительный сезон в городе. Тепло начнет поступать в жилые дома с понедельника, 28 сентября. Решение связано с тем, что пожилым москвичам рекомендовали оставаться дома из-за роста числа заражений коронавирусом.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовано без необходимости не выходить из дома, временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Рост случаев заболевания связывают с несоблюдением мер профилактики.