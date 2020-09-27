Собянин объявил о досрочном отопительном сезоне из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о досрочном начале отопительного сезона в столице. Об этом говорится в его блоге.

Он рассказал, что такое решение связано с рекомендациями пожилым людям оставаться дома из-за распространения коронавируса. «Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона», — написал Собянин. По его словам, тепло начнет поступать в жилые дома с понедельника, 28 сентября.

Кроме того, столичный градоначальник отметил, что возобновляется программа доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам.

Ранее Собянин возобновил поддержку соблюдающих режим самоизоляции в Москве. Он отметил, что находящиеся на домашнем режиме москвичи могут заказать доставку лекарств, продуктов и предметов первой необходимости бесплатно. На горячую линию также можно обратиться для получения психологической помощи и поддержки.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовано без необходимости не выходить из дома, временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно.