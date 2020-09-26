В Москве зафиксировали 1792 случая заражения коронавирусом

В Москве зафиксированы 1792 новых случая заражения коронавирусом. Об этом говорится в Telegram-канале «Оперштаб Москвы».

Отмечается, что растет и число поступающих в больницы — за сутки 830 человек. За последний день в столице было проведено более 70 тысяч тестирований на коронавирус.

ТАСС сообщает, что показатели 26 сентября — максимальные с 8 июня. В настоящее время в столице болеют 34 608 пациентов.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовано без необходимости не выходить из дома, временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. «По мнению врачей, наложение двух болезней: простуды и коронавируса, — является очень опасным и может иметь тяжелые последствия», — пояснил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 7523 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период пандемии в стране умерли 20 225 пациентов, выздоровели 940 150 человек.