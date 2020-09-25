Беременных в Москве призвали самоизолироваться

В Москве призвали самоизолироваться и начать соблюдать домашний режим беременных и женщин в послеродовом периоде. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что по сравнению в весенним периодом власти расширили список москвичей, которым рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Помимо беременных и женщин в послеродовом периоде в этот перечень вошли также люди с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани. Также в списке появились дополнительные категории болезней системы кровообращения и эндокринной системы.

Ранее Сергей Собянин объяснил, что вводимые меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве связаны с необходимостью замедлить распространение вируса. «Весной этого года переход на удаленку помог значительно снизить число пассажиров в общественном транспорте. Мы замедлили распространение коронавируса и спасли тысячи жизней. Точно так же следует поступить и сегодня», — сказал он.

24 сентября в Москве впервые с конца июня выявили более одной тысячи случаев заражения коронавирусом — 1050. Последний раз такой показатель был зарегистрирован 23 июня. Тогда за сутки заразился 1081 москвич.