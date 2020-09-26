Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 7,5 тысячи

За сутки в России выявили 7523 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в субботу, 26 сентября.

Большинство случаев было выявлено в Москве (1792), Санкт-Петербурге (232) и Московской области (204). За последние 24 часа в России было зафиксировано 169 летальных исходов из-за инфекции, полностью выздоровели 6004 человека. За весь период пандемии в стране умерли 20 225 пациентов, выздоровели 940 150 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 143 571 случай коронавируса в 85 регионах.

Ранее американские ученые назвали фактор, значительно снижающий смертность от коронавируса.