На продуктах из России нашли коронавирус

Таможенные органы Китая нашли на образцах импортируемых из России продуктов и их внешней упаковке коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.

Китайские власти в связи с получением положительных тестов на вирус приостановили на четыре недели прием импортных деклараций двух судов с российским грузом. Отмечается, что корабли должны были доставить в Китай продукты рыбного промысла.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Чанчунь коронавирус обнаружили на упаковке замороженных морепродуктов, импортированной из России. Сообщается, что местный центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердил предварительный результат на наличие инфекции. Власти отследили всех, кто контактировал с упаковкой, и поместили их под медицинское наблюдение.