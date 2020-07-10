Таможня Китая обнаружила коронавирус на партиях креветок из Эквадора

Таможня Китая обнаружила коронавирус на упаковках замороженных креветок из Эквадора. Об этом сообщает Reuters.
Известие о зараженной поставке поступило из города Далянь — коронавирус обнаружили на контейнере, а не на самих креветках и упаковках. РИА Новости сообщает, что в этот же день в городе Сямынь также обнаружили положительные результаты образцов на COVID-19, которые взяли с двух упаковок эквадорских замороженных белых креветок. Отмечается, что после обнаружения вируса Пекин решил приостановить импорт трех эквадорских производителей креветок из-за нарушения санитарных норм. Таможня приняла решение уничтожить все поступившие креветки эквадорских фирм.
Эквадор — одна из самых пострадавших стран от пандемии коронавируса в Латинской Америке. В стране более 64 тысяч человек заразились им, почти пять тысяч погибли, еще 29 тысяч вылечились. В пиковый момент система здравоохранения и морги страны не справились с нагрузкой, из-за чего трупы оставляли прямо на улицах города и коридорах больниц.