Президент США Дональд Трамп вновь пообещал наказать Китай за пандемию коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

«Обман Китая, его скрытность и попытки замести проблемы под ковер, позволили вирусу распространиться на 189 стран», — заявил американский лидер. Он добавил, что КНР должна быть привлечена к полной ответственности.

Трамп также добавил, что из Китая вышли и другие вирусы, однако не пояснил свое заявление.

Ранее глава Белого дома использовал новый термин для описания пандемии коронавируса и снова обидел Китай. На предвыборной встрече со своими последователями в городе Талса (штат Оклахома) глава Белого дома сравнил коронавирус нового типа с кунг-фу (kung fu), придумав ему созвучное название — kung flu (flu — англ. «грипп»), тем самым сделав отсылку к китайскому боевому искусству.

Пекин уже не раз подвергался резкой критике в Вашингтоне. В марте Трамп обвинил Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше.

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