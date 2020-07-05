Стало известно о вспышке близкого к коронавирусу вируса в Китае в 2012 году

В Китае в 2012 году могла произойти вспышка вируса, наиболее близкого генетически к SARS-CoV-2 (коронавирус нового типа), из-за которой умерли три человека. Это стало известно из расследования, проведенного журналистами британской газеты The Sunday Times.

Авторы расследования выяснили, что образцы потенциально смертельного вируса более шести лет хранились в институте вирусологии в китайском городе Ухань. Они утверждают, что изначально коронавирус изучался под названием RaBtCov/4991, впоследствии его переименовали в RaTG13, а исследователи умолчали о возможной его связи с вспышкой в 2012 году. Собеседник издания объяснил переименование изменениями в международной научной номенклатуре, однако журналисты считают, что это дополнительно запутало ситуацию. The Sunday Times также обратило внимание на малое число публикаций, посвященных изучению нового вируса, потенциально опасного для человека.

The Sunday Times со ссылкой на диссертации двух врачей из Китая пишет, что в середине 2012 года в больницу в Куньмине (провинция Юньнань) в течение недели поступили шесть пациентов с тяжелой пневмонией, у них наблюдались симптомы, напоминающие заражение коронавирусом SARS-CoV-1 (возбудитель атипичной пневмонии, эпидемия была в 2002-2003 годах в 26 странах).

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Все заразившиеся работали на заброшенной медной шахте, очищая ее от экскрементов летучих мышей. Анализы не подтвердили диагноз, но позднее в крови у четырех пациентов (двое из них на тот момент уже умерли) нашли антитела к неизвестному, но похожему на SARS-CoV-1 коронавирусу. Заболевание, из-за которого мужчины умерли, так и не установили, но врачи подозревали, что его вызвал новый коронавирус, заражение которым произошло от летучих мышей.

Ученые изучили шахту, взяв оттуда образцы экскрементов 276 летучих мышей. Они обнаружили несколько разных коронавирусов, в том числе единственный новый штамм, похожий на SARS-CoV-1. В 2016 году вышла статья, в которой были описаны итоги проделанной работы, но там не упоминается вспышка 2012 года и ее возможные жертвы. 3 февраля 2020 была опубликована статья в журнале Nature, в ней приводилось описание вируса, названного SARS-CoV-2, а также говорилось, что его первоначальными носителями могли быть летучие мыши. В статье также отмечалось, что новый коронавирус генетически на 96,2 процента схож с вирусом RaTG13, «ранее обнаруженным среди популяции летучих мышей Rhinolophus affinis в провинции Юньнань».

События 2012 года в материале также не упомянуты, однако в июне ученая Ши Чжэнли в интервью журналу Scientific American рассказала, как работала в провинции Юньнань, где произошла вспышка в 2012 году, и о судьбе шахтеров. По ее словам, причиной их смерти стала грибковая инфекция, которую работники получили в шахте, однако заражение коронавирусом было «вопросом времени» из-за условий работы в шахте. Она также выступила против версии, согласно которой коронавирус нового типа был искусственно создан в Ухане и распространился из-за халатности сотрудников лаборатории. Эту версию опровергали и китайские власти. При этом ее команда публиковала работы о генетической модификации коронавирусов, которые проводились в лаборатории в 2015-2017 годах. Эксперты считают, что там могли проводиться и другие эксперименты, которые держат в секрете.

Предполагается, что вспышка COVID-19 началась именно в Ухане. Опрошенные The Sunday Times эксперты считают, что, помимо утечки возбудителя, вспышка могла случиться из-за появления на уханьском рынке животного неустановленного вида, ставшего промежуточным носителем вируса, либо из-за заражения уханьского специалиста, участвовавшего в экспедициях в китайские провинции, в том числе в Юньнань.

На утро 5 июля общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 111,2 миллиона человек, пандемия охватила 188 стран.

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