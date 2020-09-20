В Китае коронавирус обнаружили на упаковке продуктов из России

В китайском городе Чанчунь коронавирус обнаружили на упаковке замороженных морепродуктов, импортированной из России. Об этом сообщает Reuters.

По информации ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua, упаковку с вирусом выявили в ходе обычной проверки. Отмечается, что местный центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердил предварительный результат на наличие инфекции. Власти отследили всех, кто контактировал с упаковкой, и поместили их под медицинское наблюдение. Результаты на коронавирус у всех оказались отрицательные.

Около десяти килограммов продуктов из этой же поставки попали в город Фуюй. Тех, кто контактировал с упаковкой, попросили сообщить об этом властям и пройти тест на коронавирус.

В июле и августе таможня Китая обнаруживала коронавирус на упаковках креветок из Эквадора, одной из самых пострадавших от пандемии стран в Латинской Америке.