Российскую вакцину от коронавируса испытают на детях

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в скором времени российскую вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» могут испытать на детях. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщает РИА Новости.

Гинцбург отметил, что исследователи будут вводить медикамент несовершеннолетним добровольцам с помощью интраназального способа, то есть через нос. Гинцбург также отметил, что первоначально в клинических испытаниях примут участие дети постарше, а затем возраст волонтеров пойдет на понижение.

Ранее Гинцбург перечислил причины роста случаев COVID-19 в России. По его словам, подъем заболеваемости в первую очередь связан с транспортными потоками, возвращением людей из отпусков, на работу и учебу. «Транспорт, скученность, транспортные потоки, метро, троллейбусы, трамваи», — сказал он.

22 сентября директор Центра имени Гамалеи также назвал сроки конца распространения коронавируса в России. Он заявил, что в случае успешной массовой вакцинации заболеваемость COVID-19 остановится к ноябрю 2021 года.

11 августа было объявлено о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи. Производство препарата было запущено 15 августа, а в сентябре Минздрав сообщил, что первая партия вакцины «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Первыми прививку получат медики и граждане из группы риска.