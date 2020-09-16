Участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации

Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», дали рекомендации не беременеть, а всем добровольцам посоветовали отказаться от алкоголя и ограничить курение. Об этом говорится в протоколе клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020, с которым ознакомились РИА Новости.

Кроме того, участницы исследования не должны кормить ребенка грудью в период исследования, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации. Забеременевшие участницы испытаний будут немедленно отстранены от вакцинации и взяты под наблюдение.

При этом мужчинам-участникам рекомендовали избегать зачатия и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения во время испытаний и в течение трех месяцев после их завершения.

Ранее директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург сообщил, что для максимальной эффективности делать прививки от коронавируса и от гриппа рекомендуется с интервалом в три недели. Как отметил специалист, применяемые вакцины от гриппа приводят в действие определенный синтез антител, а прививка от коронавируса, разработкой которой занимается Центр имени Гамалеи, запускает еще и Т-клеточный иммунитет.

11 августа было объявлено о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи. Производство препарата было запущено 15 августа, а в сентябре Минздрав сообщил, что первая партия вакцины «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Первыми прививку получат медики и граждане из группы риска.