Назван рекомендуемый интервал между прививками от коронавируса и гриппа

Для максимальной эффективности делать прививки от коронавируса и от гриппа рекомендуется с интервалом в три недели. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. Его слова приводит «Известия».

Как отметил специалист, применяемые вакцины от гриппа приводят в действие определенный синтез антител, а прививка от коронавируса, разработкой которой занимается Центр имени Гамалеи, запускает еще и Т-клеточный иммунитет.

«А цитокины, белки, факторы иммунной системы, которые способствуют выработке антител и Т-клеточного иммунитета, немного различны», — пояснил Гинцбург.

Ранее Гинцбург предсказал множество волн коронавируса в России. «До тех пор пока не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будут, к сожалению, и вторая, и третья, и десятая волна», — сказал Гинцбург. Он отметил, что для иммунизации достаточного числа россиян необходимо выпускать около 5-6 миллионов доз вакцины от коронавируса в месяц.

11 августа было объявлено о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи. Производство препарата было запущено 15 августа, а в сентябре Минздрав сообщил, что первая партия вакцины «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Первыми прививку получат медики и граждане из группы риска.